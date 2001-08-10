Сахалинец зашел в случайную квартиру через открытую дверь, украл телефоны и банковскую карту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 октября обвиняемый зашел в подъезд одного из многоквартирных домов по улице Комсомольской, где обратил внимание, что одна дверь приоткрыта, и решил проникнуть в чужое жилище, чтобы похитить что-нибудь ценное, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.



Гражданин тихо прошел в комнату и увидел, что хозяева квартиры спят. На столе же он приметил два мобильных телефона и банковскую карту. Фигурант похитил гаджеты и кредитку, после чего скрылся с места преступления. Стоимость украденных телефонов составила 32 тысячи рублей.

Помимо этого, обвиняемый, используя украденную карту, произвел безналичную оплату за товары на общую сумму в размере 2 230 рублей. Ранее же фигурант аналогичным способом затарился за счет своего знакомого на 7 107 рублей