Сахалинец украл бензопилу, чтобы выпить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя села Горнозаводска Невельского района, ранее неоднократно судимого, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 26 августа текущего года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея в наличии денежных средств на покупку спиртного, решил пойти на преступления имущественного характера в целях финансового обогащения. Проходя по улице Чапаева в селе Горнозаводске, злоумышленник приметил ранее ему знакомый дом, и так как доподлинно зная, что раньше хозяева не закрывали ворота, и что на придомовой территории отсутствовали собаки, обвиняемый решил похитить что-нибудь ценное.

Оглядев территорию снаружи дома и не приметив ничего стоящего, мужчина решил незаконно проникнуть на веранду, которая оказалась незапертой. И уже воспользовавшись этим обстоятельством, похититель забрал оттуда бензопилу стоимостью 7875 рублей.

После этого с места преступления обвиняемый скрылся, обратив данное имущество в свою пользу и распорядившись им по своему усмотрению, а именно - продал малознакомому местному жителю, чтобы на вырученные деньги купить спиртное.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.