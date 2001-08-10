Убийцы с топором: почти 40 лет на двоих получили сахалинцы, лишившие жизни двух земляков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 48-летнему жителю п. Березняки в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ(убийство) и 50-летнему жителю этого же поселка в совершении преступлений, предусмотренных ст. 316 УК РФ (укрывательство преступлений), п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

22 мая 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по сообщению о безвестном исчезновении сахалинца 1982 года рождения, в лесном массиве обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Предварительным следствием установлено, что осужденные являлись рабочими одного из крестьянско-фермерских хозяйств, расположенного в с. Березняки областного центра. В период с 12.05.2021 по 13.05.2021, они, находясь в комнате общежития вышеуказанного хозяйства, распивали спиртные напитки совместно со своим 40-летним знакомым, уроженцем г. Александровск-Сахалинского. В ходе совместного распития спиртного 48-летнему осужденному не понравилась манера поведения и разговора потерпевшего. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник вышел из комнаты в подсобное помещение, взял топор, после чего вернулся в комнату и в присутствии 50-летнего товарища он нанес потерпевшему несколько ударов обухом топора по голове, от чего последний потерял сознание и упал на пол. Затем он взял в руку кухонный нож, которым нанес множественные удары в область шеи и тела мужчины.

В целях сокрытия тела потерпевшего, подельники совместно упаковали его в полиэтиленовый пакет и вынесли в лесной массив.

20.05.2021 в вечернее время 50-летний осужденный, находясь возле здания общежития крестьянско-фермерского хозяйства, достоверно зная, что в тот день рабочие хозяйства, получили заработную плату, подошел к окну расположенной на первом этаже здания комнаты своей коллеги по работе, которая в комнате отсутствовала. Путем повреждения створки окна злоумышленник проник в комнату и похитил принадлежащие женщине денежные средства в сумме 22 000 рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

В тот же день осужденные, находясь в помещении общежития крестьянско-фермерского хозяйства увидели 39-летнего работника, который ранее делал им замечание, в связи с шумным поведением во время распития спиртного. Испытывая в связи с этим личную неприязнь к своему коллеге по работе, 48-летний осужденный взял в руки вышеуказанный топор и нанес им потерпевшему несколько ударов по голове, от чего потерпевший упал на пол, потеряв сознание. Тогда второй осужденный стал наносить кухонным ножом многочисленные удары по шее мужчины.

Смерть работника фермы наступила в результате острой кровопотери вследствие причинения множественных резаных ран шеи с повреждением магистральных сосудов.

В целях сокрытия следов совершенного убийства, злоумышленники также упаковали тело убитого в полиэтиленовый пакет и вынесли в рядом расположенный лесной массив.

Приговором Сахалинского областного суда оба мужчины признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний, одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев, второму мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.