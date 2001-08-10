Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2022
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На Сахалине водитель, получивший микроинсульт, совершил ряд столкновений
10:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель, получивший микроинсульт, совершил ряд столкновений

На Сахалине водитель, получивший микроинсульт, совершил ряд столкновений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине 73-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер 200», двигаясь в восточном направлении по ул. Железнодорожной, в районе дома № 93, у водителя по предварительным данным, произошёл микро-инсульт, выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль «Сузуки Витара», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

После, продолжил движение по встречной полосе, совершив столкновением с автомобилем «Сузуки Эскудо», который отбросило в кювет. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» продолжил движение с последующим съездом с проезжей части в кювет.

В результате ДТП, 73-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200» получил телесные повреждения. Госпитализирован в медицинское учреждение.

Стаж вождения водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200» составляет 40 лет. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался. Проводится проверка.

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