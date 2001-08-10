Сахалинец, катавшийся в поддельными правами, дал подписку о невыезде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группой дознания ОМВД России по Невельскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 327 УК РФ – использование заведомо подложного документа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что 3 ноября 2022 года около 10 часов утра 35-летний гражданин, управляя автомобилем «Сузуки Эскудо», двигался по улице Советской города Невельска. Для проверки документов он был остановлен должностным лицом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Невельского ОМВД. Водитель, осознавая, что имеющееся при нем водительское удостоверение является подложным, лично предъявил его сотруднику ГИБДД. Документ вызвал сомнения в подлинности и был изъят. Его направили на экспертизу, результаты которой подтвердили, что он не соответствует оригинальному бланку водительского удостоверения.
В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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