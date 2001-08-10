Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2022
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12:16, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить островитянина, шесть раз бросившего на голову знакомого телевизор

На Сахалине будут судить островитянина, шесть раз бросившего на голову знакомого телевизор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 26-летнего жителя Охи в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки со знакомыми, где между ним и его бывшим соседом возник конфликт из-за ранее возникавших бытовых ссор.

В ходе ссоры хозяин квартиры избил приятеля, а после того, как потерпевший упал на пол, не менее шести раз бросил на его голову телевизор весом более 21 кг.

Уголовное дело направлено в Охинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.

 За совершение преступления предусмотрено наказание в лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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