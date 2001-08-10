На Сахалине будут судить островитянина, шесть раз бросившего на голову знакомого телевизор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 26-летнего жителя Охи в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

По версии следствия, в марте 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки со знакомыми, где между ним и его бывшим соседом возник конфликт из-за ранее возникавших бытовых ссор.

В ходе ссоры хозяин квартиры избил приятеля, а после того, как потерпевший упал на пол, не менее шести раз бросил на его голову телевизор весом более 21 кг.

Уголовное дело направлено в Охинский городской суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.

За совершение преступления предусмотрено наказание в лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.