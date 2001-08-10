Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2022
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10:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске пенсионерка-автолюбительница повредила два автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске 77-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Toyota Plaz», двигалась с севера на юг. В районе дома № 1 по пл. Ленина неверно выбрала скорость движения, не справилась с управлением и совершила наезд на впереди стоящий автомобиль «Toyota Gaia». От удара автомобиль «Toyota Gaia» откинуло на стоящий впереди автомобиль «Toyota Sprinter Carib», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП 77-летний пассажир автомобиля «Toyota Plaz» получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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