Сахалинец угнал у пенсионерки машину на запчасти, но разобрать не успел
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 71-летней жительницы села Чехов. Гражданка сообщила, что 9 ноября неизвестные сломали навесной замок в гараже, откуда похитили автомобиль, стоимостью 150 тысяч рублей, принадлежащий её мужу, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, опросили соседей, установили обстоятельства кражи и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель села Чехов.
Молодой человек, вооружившись ломом, взломал замок и проник в гараж. Там он взял отвертку, при помощи которой раскурочил замок зажигания и запустил двигатель. Машину он отогнал в бесхозный гараж, расположенный на краю села и планировал продать транспортное средство по запчастям, но не успел. Гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позже он указал, где находится похищенный транспорт.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в,б» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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