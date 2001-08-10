"Холмский стрелок" ответит в суде за умышленное повреждение имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ранее неоднократно судимого сахалинца, обвиняемого в повреждении чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 10 сентября текущего года обвиняемый приобрел пневматический пистолет. Приехав домой, он стал распивать спиртные напитки. Вечером к нему в гости зашла его знакомая, которой он решил продемонстрировать свое приобретение. Сначала он предложил девушке пострелять, но та отказалась. Тогда он снарядил магазин металлическими пулями, открыл окно и произвел 7 выстрелов в припаркованный во дворе легковой автомобиль. Он прекратил стрельбу, когда услышал звук разбитого стекла и сработавшей сигнализации. На следующий день он был задержан сотрудниками полиции, пистолет изъят.

Таким образом, фигурант совершил преступление, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ - уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.