В Холмске похитили бетонные лотки для отвода воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от директора управляющей компании о том, что с улицы Центральной села Яблочное путем свободного доступа неизвестными было похищено шесть бетонных лотков для отвода воды, принадлежащие администрации села Яблочное. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно–разыскные мероприятия, опросили местных жителей и установили обстоятельства кражи. Выяснилось, что 43-летний житель Холмска несколько раз подъезжал на своем автомобиле и загружал в него бетонные конструкции. Похищенное мужчина намеревался использовать «в хозяйстве», либо продать.

Полицейские изъяли похищенные водоотводные лотки, а гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

Материал подготовлен на основе предварительных данных