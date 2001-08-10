Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2022
Сейчас 18:03
61,16|60,16|66,91
Директор сахалинской фирмы не хотел платить зарплату и попал под уголовное дело
15:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске похитили бетонные лотки для отвода воды

В Холмске похитили бетонные лотки для отвода воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от директора управляющей компании о том, что с улицы Центральной села Яблочное путем свободного доступа неизвестными было похищено шесть бетонных лотков для отвода воды, принадлежащие администрации села Яблочное. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно–разыскные мероприятия, опросили местных жителей и установили обстоятельства кражи. Выяснилось, что 43-летний житель Холмска несколько раз подъезжал на своем автомобиле и загружал в него бетонные конструкции. Похищенное мужчина намеревался использовать «в хозяйстве», либо продать.

Полицейские изъяли похищенные водоотводные лотки, а гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

 Материал подготовлен на основе предварительных данных

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?