Сахалинец пойдет под суд за кражу мотоцикла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Сумма ущерба составила почти 180 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в августе 2022 года фигурант, в ночное время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо дома по улице Физкультурной и обратил внимание на припаркованный во дворе мотоцикл. Встретившись со своими друзьями и распив спиртное, он сообщил товарищам, что у него недалеко стоит его сломанный мотоцикл и попросил помочь перевезти его. Приехав во двор, они попытались поместить двухколесное транспортное средство в салон автомобиля, но у них ничего не вышло. Один из друзей предложил помочь ему завести мотоцикл, однако фигурант отказался, сославшись на то, что он работает громко и может разбудить жильцов. Откатив транспортное средство подальше от жилых домов, он путем соединения проводов запустил двигатель и уехал. По пути к дому он спрятал мотоцикл в кустах, при этом снял наклейки с рамы и подкрылок с регистрационным знаком. Похищенное было изъято полицейскими

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.