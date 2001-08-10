Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2022
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15:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11октября 2022 года в 7 часов 20 минут в городе Южно-Сахалинск, 69-летний водитель, управляя автомобилем "TOYOTA RAV 4", двигаясь в восточном направлении по проспекту Победы, в крайней левой полосе, в районе дома № 89 пр. Победы не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с юга на север, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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