Тихоокеанское
информационное агентство
7 Июля 2022
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15:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец взял деньги на ремонт проводки, ничего не сделал и деньги не отдал

Сахалинец взял деньги на ремонт проводки, ничего не сделал и деньги не отдал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В марте текущего года фигурант нашел в сети Интернет объявление местной жительницы. Гражданке требовался ремонт электропроводки в квартире. Встретившись и оговорив фронт работ, женщина передала обвиняемому денежные средства в сумме 6000 рублей, чтобы тот приобрел необходимые строительные материалы. Фигурант направился по магазинам, где купил товар на 2000 рублей, а оставшиеся денежные средства решил оставить себе и распорядиться ими по своему усмотрению. Потерпевшей же он сказал, что деньги он вернет на следующий день.

В результате ремонтные работы фигурант не выполнил в полном объёме, а денежные средства  оставил себе, и распорядился деньгами по своему усмотрению.

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