Сахалинец нашел женский рюкзак с кредиткой и начал тратить деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу обратилась за помощью 38-летняя жительница Холмска. Женщина потеряла рюкзак с личными вещами, в котором, в том числе находилась банковская карта. С ее помощью кто-то начал совершать покупки за счет потерпевшей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 59-летний житель райцентра, ранее судимый за имущественные преступления.

Как и предполагали полицейские, мужчина нашел рюкзак потерпевшей, принимать каких-либо мер, чтобы найти законную владелицу он не стал, а вместо этого обыскал чужие вещи. Обнаружив кредитку, гражданин понял что она оснащена бесконтактной системой оплаты, позволяющей совершать покупки на сумму до одной тысячи рублей без ввода пин-кода, чем решил воспользоваться для своей личной выгоды.

Тогда злоумышленник начал расплачиваться чужой картой в магазинах за различные товары, пока ее не заблокировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.