Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июня 2022
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09:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

17-летняя жительница Макарова сбила на машине 8-летнюю девочку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 июня на 212 км автодороги Южно-Сахалинск – Оха 17-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управлял автомобилем «ISUZU BIGHORN» и совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, перебегающего автодорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГБИДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП 8-летняя девочка-пешеход получила травмы По данному факту проводится проверка.

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