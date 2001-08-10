Житель Корсакова попался на уловки мошенников и лишился 130 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе, где на удочку мошенников попался 61-летний местный житель. Пенсионер рассказал полицейским, что с ним по сотовому телефону связалась женщина и представилась сотрудником банка. Она предложила различные услуги банка, от которых он отказался, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Через короткий промежуток времени снова поступил звонок. Звонивший был мужчина, который также представился сотрудником банка. Он уже предложил помощь в дистанционном закрытии счета, на что потерпевший согласился. В последующем разговоре он сообщил номер своей банковской карты и код из СМС-сообщения.

После всех указанных действий звонивший сказал, что счет и карта заблокированы, и через некоторое время придет сообщение о закрытии счета, а в течение нескольких дней курьер доставит ему для подписания договор о закрытии счета. Прождав 6 дней, потерпевший позвонил на горячую линию банка, чтобы узнать, сколько еще ждать курьера, где от оператора узнал, что подвергся мошенническим действиям и с его кредитной карты были похищены денежные средства более 130 тысяч рублей.