Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2022
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В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
12:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Корсакова нашел кредитку и отправился с ней по магазинам

Житель Корсакова нашел кредитку и отправился с ней по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась за помощью 31-летняя местная жительница. Заявительница сообщила, что утеряла свою банковскую карту. К моменту, когда она обнаружила это, со счета пропало более четырех тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудники полиции, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность гражданина, причастного к краже. Им оказался 52-летний, ранее неоднократно судимый житель Корсакова.

Как и предполагали оперативники, гражданин нашел кредитку потерпевшей. Обнаружив, что она оборудована функцией бесконтактной оплаты, прошелся по нескольким магазинам в районе улице Украинской, где совершил различные покупки за счет потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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