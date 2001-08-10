Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2022
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10:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская транспортная прокуратура через суд обязала организацию ликвидировать полигон отходов

Сахалинская транспортная прокуратура через суд обязала организацию ликвидировать полигон отходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская транспортная прокуратура через суд обязала организацию ликвидировать полигон отходов вблизи аэропорта Оха, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Сахалинская транспортная прокуратура установила, что в границах приаэродромной территории аэропорта Оха расположен полигон для размещения твердых бытовых отходов, который эксплуатирует общество с ограниченной ответственностью «Альтаир».

Между тем, аэродром Оха находится на участке одного из главных путей сезонных миграций и регулярных суточных перемещений более 190 видов птиц, которых привлекают отходы, складируемые на указанном полигоне.

В соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации на приаэродромной территории, запрещается размещать объекты, способствующие массовому скоплению птиц, из-за угрозы безопасности полетов в зоне взлета-посадки воздушных судов в результате возможного столкновения с ними.

Транспортный прокурор обратился в суд с иском к ООО «Альтаир» о запрете эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и возложении обязанности произвести рекультивацию данного земельного участка.

Охинский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу.

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