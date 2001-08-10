Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская транспортная прокуратура через суд обязала организацию ликвидировать полигон отходов вблизи аэропорта Оха, рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.

Сахалинская транспортная прокуратура установила, что в границах приаэродромной территории аэропорта Оха расположен полигон для размещения твердых бытовых отходов, который эксплуатирует общество с ограниченной ответственностью «Альтаир».

Между тем, аэродром Оха находится на участке одного из главных путей сезонных миграций и регулярных суточных перемещений более 190 видов птиц, которых привлекают отходы, складируемые на указанном полигоне.

В соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации на приаэродромной территории, запрещается размещать объекты, способствующие массовому скоплению птиц, из-за угрозы безопасности полетов в зоне взлета-посадки воздушных судов в результате возможного столкновения с ними.

Транспортный прокурор обратился в суд с иском к ООО «Альтаир» о запрете эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и возложении обязанности произвести рекультивацию данного земельного участка.

Охинский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Судебное решение вступило в законную силу.