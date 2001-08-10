Тихоокеанское
информационное агентство
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Поронайские пожарные потушили нежилое строение и бытовку

Поронайские пожарные потушили нежилое строение и бытовку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 мая в 14.50 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Леонидово, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарный расчет прибыл на место в 15.07. К этому моменту открытым пламенем горело нежилое строение. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожар локализовали в 15.42, а в 18.03 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава и три единицы техники.

Еще одно сообщение поступило в 22.31, в райцентре горела неэксплуатируемая бытовка. К моменту прибытия первого пожарного расчета огонь охватил площадь в 25 квадратных метров. Пожар локализовали в 22.47, а полностью ликвидировали в 23.00.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.

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