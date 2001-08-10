Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2022
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15:53, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

140 килограммов креветок и осьминога спрятал от таможни капитан судна на Сахалине

140 килограммов креветок и осьминога спрятал от таможни капитан судна на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

140 кг мороженой морепродукции обнаружили сахалинские таможенники совместно с пограничниками в тайнике на транспортном судне. Судно прибыло в порт Невельск (о. Сахалин) из исключительной экономической зоны, рассказали ТИА "Острова" на сахалинской таможне.

80 тонн мороженой морепродукции ввезли сахалинские рыбаки в порт. При осмотре партии в трюме судна между коробками с креветкой сахалинские таможенники обнаружили тайник, в котором находилась незадекларированная продукция. 99 кг мороженой креветки и 41 кг мороженого осьминога были упакованы кустарным способом в мешки, пакеты и рюкзак.

В отношении капитана судна, признавшего вину, возбуждены дела об административных правонарушениях по фактам сокрытия товаров от таможенного контроля  и несоблюдения запретов и ограничений на ввоз товаров (ч. 2 ст. 16.1, ст. 16.3КоАП РФ). Морепродукция изъята и передана на ответственное хранение. Капитану грозит конфискация продукции и штраф.

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