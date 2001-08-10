Три дня сахалинец расплачивался найденной кредиткой, а на четвертый был задержан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть Корсаковского отдела полиции поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что с утерянной им банковской карты происходят списания денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность гражданина, причастного к этому. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Корсакова. Выяснилось, что мужчина нашел на улице кредитку потерпевшего. Обнаружив, что та оборудована бесконтактной системой оплаты, позволяющей совершать покупки на сумму до одной тысячи рублей без ввода пин-кода, злоумышленник решил воспользоваться этим. На протяжении трех дней подозреваемый расплачивался при помощи найденной банковской карты в различных магазинах города, потратив в общей сложности 13 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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