ЕР обозначила ключевые задачи при подготовке бюджета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подготовка бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов станет одним из первых шагов в реализации Народной программы «Единой России». Как отметил замруководителя фракции в ГД Андрей Исаев, при формировании главного финансового документа партия будет исходить из задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным: обеспечить социальные обязательства государства, безопасность и достижение целей национального развития.

Прежде всего работа будет связана с развитием территорий и раскрытием их экономического потенциала. Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы IX созыва заявил:

«Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала, всех без исключения регионов. Вы представляете их жителей, многонациональный народ России в высшем представительном органе страны, в Государственной Думе, и в фокусе вашего внимания всегда должна быть задача повышения уровня и качества жизни наших граждан».

По словам замруководителя фракции в ГД Евгения Ревенко, особое внимание Глава государства уделил Донбассу, Новороссии, Дальнему Востоку и арктическим территориям. Для этих регионов необходимо сформировать условия, стимулирующие развитие бизнеса. Среди законодательных задач он выделил поддержку арктических проектов.

«Строительство ледокольного флота, судов ледового класса — огромная индустрия. Конечно, это потребует дополнительного законодательного регулирования: продление арктической ипотеки, арктического гектара и так далее», — пояснил Евгений Ревенко.

Народная программа была сформирована на основе 3,5 млн наказов избирателей, на их основе определены семь ключевых направлений. По итогам ЕДГ-2026 партия получила более 58% голосов и 350 мандатов в ГД. В состав фракции вошли 50 участников СВО. Президент также отметил, что ЕР будет следовать демократическим принципам и выстраивать диалог с представителями других фракций.