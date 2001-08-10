В Южно-Сахалинске выбирают депутатов Госдумы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в островной столице с 8.00 открылись 85 избирательных участков. Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва продлятся три дня - 18, 19 и 20 сентября. Голосование проходит по федеральным (партийным) спискам и за кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу.

Председатель Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссии Дмитрий Сангадеев рассказал, что все избирательные участки в областном центре работают в штатном режиме. С самого утра отмечается высокая активность горожан. На избирательных участках работают наблюдатели и общественники, которые следят за ходом голосования. Безопасность обеспечивают представители правоохранительных органов. Процедура голосования проходит в рамках закона: на текущий момент ни одного нарушения не зафиксировано.

- Избирательные участки подготовлены и снабжены всем необходимым, - подчеркнул председатель городской территориальной избирательной комиссии Дмитрий Сангадеев. - Каждый житель нашего города может выразить свою гражданскую позицию в дни голосования. Трехдневный формат введен для удобства людей, что позволит каждому южносахалинцу выбрать удобное время для посещения избирательного участка. Привлечены также волонтеры. Они помогают гражданам: сопровождают их на участок, объясняют, где проходит голосование, и оказывают иное необходимое содействие.

Один из избирательных участков расположился в детском саду №9 «Чебурашка» в Луговом. Заведующая учреждением Роза Янушковская голосует вместе с членами своей семьи Верой Билиба и Светланой Даниловой, которые также много лет работают в этом детском саду.

- Более 47 лет я работаю в «Чебурашке». И столько же лет хожу на выборы, чтобы осуществить свое конституционное право. Наши голоса очень важны, мы выбираем достойных, - подчеркивает Роза Янушковская. - Сегодня со мной прекрасные педагоги нашего сада, мои племянницы Вера Валентиновна и Светлана Васильевна, которые также всегда принимают участие в голосовании. И нам приятно, что наш детский сад выбирают как пункт для голосования в Луговом — это удобно для родителей и сотрудников. У нас алгоритм голосования уже отработан так, что не мешает ни педагогическому, ни организационному процессу нашего дошкольного учреждения.

Участник специальной военной операции Владимир Авилов голосует в Дальнем. Для него это событие стало по-настоящему волнительным: впервые после возвращения с фронта он пришел на выборы. Мужчина голосует с 18 лет — больше тридцати лет подряд. Он отметил, что сегодня вместе с ним свой выбор делают его семья и боевые товарищи.

- Сейчас, после передовой, все ощущается иначе. Понимаешь, что участие в жизни страны — это не просто привычка. Это что-то более глубокое. Волновался, если честно, по-особенному, — поделился своим впечатлением Владимир Авилов после голосования. — Мы все понимаем, как важно не оставаться в стороне. Каждый голос важен. Это наша общая возможность позаботиться о будущем.

В областном центре голосуют и представители спортивного сообщества. Среди них – тренер Насим Ганиев, который посетил избирательный участок в школе № 22. Южносахалинец признался, что никогда не пропускает выборы, поскольку считает свой голос важным вкладом в общий результат.

- Это мой постоянный участок. Я голосую всегда, потому что считаю это гражданским долгом каждого человека. Выборы - это не просто галочка в бюллетене. Это реальная возможность повлиять на свое будущее и на будущее своей страны. Думаю, каждый гражданин должен подходить к этому ответственно. Я пришел именно сегодня, в пятницу, так как работаю тренером-преподавателем и по выходным у нас часто бывают выездные соревнования. Решил исполнить свой долг сразу, чтобы освободить выходные дни, - рассказал тренер-преподаватель Насим Ганиев.