Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Новогодние ели от ВТБ установят в местах притяжения жителей шести дальневосточных городов: Благовещенска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Петропавловска-Камчатского, Читы и Южно-Сахалинска.

ВТБ украсит ёлки в регионах России от Камчатки до Новороссии. Более 50 новогодних красавиц в фирменной стилистике появятся в 48 городах страны. А в середине декабря ели в сказочном декоре от ВТБ появятся в 12 театрах и музыкальных учреждениях. Также банк открывает второй сезон новогоднего «Домашнего театра»: вместе с МХТ им. А. П. Чехова ВТБ подготовил для этого онлайн-проекта четыре новые пьесы по мотивам сказок. Их можно поставить дома с семьёй, близкими или друзьями. Авторами нового сезона стали профессиональные режиссеры и драматурги, чьи работы идут в ведущих театрах страны.

На сайте проекта в разделе «Сцена» собраны пьесы первого и второго сезонов: материалы можно читать со смартфона или распечатать с выделенными репликами каждого персонажа. В «Комнате режиссёра» опубликованы советы авторов – профессиональных режиссёров и драматургов. «Костюмерная» и «Гримерная» предлагают идеи и инструкции для создания сказочных образов своими руками. В «Оркестре» можно самостоятельно сочинить музыкальное сопровождение к домашнему спектаклю, а в «Буфете» найти идеи оформления стола и тематические угощения для зрителей и актёров. «Закулисье» дополняют видеозаписи спектаклей прошлого сезона и дополнительные материалы для творчества.