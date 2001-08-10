Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске накануне Дня матери стартует серия видеоинтервью с женщинами, которые совмещают воспитание детей с работой, бизнесом, творчеством и общественной деятельностью. Четыре жительницы областного центра поделятся личным опытом, расскажут о семейных отношениях, профессиональном выборе и способах находить время для собственных интересов. Проект «Мамы без фильтров» подготовили департамент информационной политики городской администрации, Центр молодежных инициатив и молодежное пространство «Камин».

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, инициатива станет первым подкаст-шоу, которое выпустит пресс-служба мэрии. Авторы задумали его как серию живых разговоров с известными горожанками. Участницы поделятся историями из личной жизни, расскажут о семейных традициях, взаимоотношениях с супругами и о том, как находят собственный путь, совмещая разные роли.

Автор идеи и ведущая проекта Анна Гармаш, начальник отдела по взаимодействию с населением интернет-пространства Управления информационного обеспечения городской администрации, отметила, что команда хочет показать повседневную жизнь работающих мам на конкретных примерах. По ее словам, героини подкаста строят карьеру, открывают собственное дело, занимаются творчеством и ведут активный образ жизни, одновременно воспитывая детей. В интервью они расскажут, как организуют свою личную и профессиональную жизнь.

Первый выпуск выйдет 21 ноября. Гостьей станет практикующий семейный психолог Ирина Нефедова. Она обсудит тему «Почему ты не плохая», поговорит о стереотипах, с которыми сталкиваются матери, о том, как не поддаваться чужим ожиданиям и научиться понимать собственные желания.

24 ноября зрители увидят интервью с многодетной мамой и блогером Екатериной Нор. Разговор под названием «Про здоровье и дисциплину» посвятят мотивации, активному образу жизни и тому, как совмещать увлечения с воспитанием детей в многодетной семье.

26 ноября героиней выпуска станет певица, блогер и предприниматель Яна Бондаренко, выступающая под псевдонимом Лекс. В интервью «Как не потерять себя?» она расскажет о карьере и декрете, партнерстве с супругом и творчестве как главном предназначении.

Заключительный выпуск организаторы представят 29 ноября, в День матери. Его участницей станет многодетная мама Ксения Ханина, первая женщина-столяр на Сахалине. Тема беседы - «Все будет вовремя». Героиня поделится семейными традициями, расскажет, как пришла в профессию, которую традиционно считают мужской, и затронет вопросы женской энергии и эмоционального выгорания при воспитании четверых детей.

Все четыре видеоинтервью разместят на городском Rutube-канале. Анонсы выпусков организаторы будут публиковать в канале «Официальный Южный».