Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С очередной группой военнослужащих, заключивших контракты с Минобороны России на Сахалине, стартовали занятия по управлению FPV-дронами.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов проходит на полигоне гвардейского армейского корпуса «Троицкий» с применением компьютерных тренажёров.

Обучение идёт в два этапа. На первом военнослужащие отрабатывают элементы пилотирования на компьютерных симуляторах. В ходе практических занятий на специальном тренировочном поле бойцы осваивают управление FPV-дронами уже в реальных условиях.

Под руководством инструкторов-операторов, имеющих реальный боевой опыт специальной военной операции, военнослужащие учатся не только пилотированию, но и комплексному применению беспилотников: грамотному обнаружению целей, ориентированию по координатам, а также эффективному взаимодействию с артиллерийскими и штурмовыми подразделениями.

В ходе практических полётов операторы отрабатывают прохождение сложных участков местности и фортификационных сооружений: оконных и дверных проёмов, узких проходов блиндажей, тоннелей и траншей.

В программу подготовки также включены дисциплины по ремонту и программированию беспилотных комплексов, военная топография и основы минно-взрывного дела.