Спутники помогут сахалинцам оставаться на связи в удаленной местности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ, - МТС и ФГУП «Космическая связь» впервые в России протестировали прямое подключение мобильных устройств к коммерческой сети оператора через геостационарные спутники. В перспективе технология позволит передавать сообщения и данные там, где нет наземной мобильной связи. Для жителей Сахалинской области это может быть особенно актуально в удаленных и труднодоступных районах.
В ходе испытаний специалисты МТС передавали данные и SMS между мобильными терминалами и коммерческой сетью оператора через спутники серии «Экспресс», расположенные на высоте более 36 тысяч километров. Для этого использовали технологию неназемной сотовой связи NTN стандарта NB-IoT NTN Rel 17, которая обеспечивает прямой обмен данными между абонентскими устройствами и спутником. Также компания протестировала передачу голоса с помощью специального узкополосного кодека на основе искусственного интеллекта. Он позволяет кодировать и декодировать речь для передачи по спутниковому каналу с пропускной способностью менее 1 Кбит/с. В перспективе спутниковый канал сможет стать дополнительным способом передать сообщение или данные за пределами покрытия наземных сетей, в удаленных локациях, куда приезжают рыбаки и туристы.
«Вместе со специалистами ГПКС мы провели огромную инженерную работу - интегрировали и настроили оборудование для передачи и приема сигналов на спутник, оптимизировали параметры спутникового канала, решили другие сложные технологические задачи. Испытанная нами технология показала, что современные смартфоны и геостационарные спутники с высот в десятки тысяч километров способны напрямую обмениваться SMS, телеметрическими данными и даже голосом, чтобы обеспечить критически важную связь практически в любой точке России, где отсутствует обычная мобильная связь», - прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
«Технологии D2C серьезно повышают доступность связи для обычного пользователя. Для каждого человека это означает уверенность и безопасность в любой точке. Геостационарные космические аппараты ГП КС обеспечивают практически полное покрытие территории России, поэтому с широким внедрением перспективной связи D2C эра «вне зоны доступа» может уйти в прошлое», - отметил генеральный директор ГП КС Алексей Волин.
Для передачи сигнала через геостационарные спутники МТС использовала специальную NTN-базовую станцию, прототип которой испытан летом 2025 года. Тогда в лаборатории МТС был развернут макет, имитирующий условия работы абонентского терминала с базовой станцией 5G на спутнике. С помощью эмулятора канала «спутник-земля» имитировались условия эффекта Доплера, увеличенных временных задержек, повышенного затухания сигнала. Теперь МТС продемонстрировала работоспособность этой базовой станции в реальных условиях.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:40 Сегодня Сахалинцы взяли больше потребкредитов в ВТБ
09:06 Сегодня Сахалинец угостил знакомого наркотиком и попал под суд
09:51 Сегодня Подведены итоги литературного конкурса "Сахалин – 2027"
08:58 Сегодня В 2027 году материнский капитал впервые превысит миллион рублей
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
10:44 13 Ноября Спецслужбы обезвредили условного террориста в спортшколе "Кристалл" в Южно-Сахалинске
16:43 12 Ноября В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
15:58 13 Ноября Сахалинка ответит в суде за кражу золотых изделий у знакомой
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
Выбор редакции
- 09:51 Сегодня Подведены итоги литературного конкурса "Сахалин – 2027"
- 10:17 Вчера В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство области по каратэ
- 12:44 17 Ноября На Сахалине открылась выставка книг-малюток на иностранных языках
- 11:31 17 Ноября На Сахалине обсудили вопросы вторичной переработки мусора
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?