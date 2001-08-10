В морском порту Корсаков завершили реконструкцию причалов Рыбного порта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В морском порту Корсаков завершили реконструкцию пяти причальных сооружений Рыбного порта. Работы выполнил подрядчик АО "Мостострой-11" по заказу ФГУП "Нацрыбресурс" в рамках создания логистического технопарка.
Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, на причальной инфраструктуре завершены все строительно-монтажные работы, включая асфальтирование и бетонирование.
Сейчас ведутся работы по подключению объекта к электроснабжению, завершить их планируем до конца 2026 года, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.
Напомним, реконструкция причальных сооружений Рыбного порта - один из этапов модернизации Корсаковского порта, начавшейся в 2024 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко при поддержке президента Владимира Путина. После ввода в эксплуатацию мощность причалов позволит переваливать до 600 тысяч тонн рыбной продукции в год.
Следующим этапом реализации проекта станет дноуглубление подходного канала и операционной акватории порта Корсаков. К работам ФГУП "Росморпорт" приступил в ноябре этого года. После их завершения будет создан подходной канал с отметкой дна 11,4 метра по Балтийской системе высот и обеспечена возможность приёма морских судов с большей осадкой.
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