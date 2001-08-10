Участники СВО на Сахалине используют электронные сертификаты для покупки средств реабилитации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине участники специальной военной операции оформляют электронные сертификаты для покупки технических средств реабилитации. В 2026 году этот механизм позволяет самостоятельно подобрать изделия, назначенные по медицинским показаниям.
Как сообщили ТИА "Острова" в отделении СФР по Сахалинской области, электронный сертификат представляет собой цифровую запись в государственном реестре, привязанную к карте национальной платёжной системы. Государство резервирует определённую сумму под перечень изделий из индивидуальной программы реабилитации или абилитации. При оплате товара в специализированном магазине или онлайн-каталоге деньги переводятся напрямую продавцу.
С помощью сертификата участники СВО приобретают протезы, кресла-коляски, слуховые аппараты, ортопедическую обувь и средства ежедневного ухода. Номинал рассчитывается с учётом медицинских показаний, что позволяет выбрать подходящую модель.
После ранения мне потребовался специальный протез. Предполагал, что оформление займёт много времени и потребует сбора большого количества документов. В Соцфонде подсказали оформить электронный сертификат. Подал заявление через портал госуслуг, через два дня средства зарезервировали. Выбрал в каталоге модель под свои задачи и оплатил покупку картой без необходимости сдавать чеки, - рассказывает ветеран СВО из Южно-Сахалинска Владимир.
Оформление сертификата занимает 1-2 рабочих дня, специалисты отделения СФР оказывают поддержку на всех этапах.
Для военнослужащих, возвращающихся из зоны специальной военной операции, важны сроки и качество реабилитации. Электронный сертификат даёт возможность самостоятельно выбирать необходимые изделия без привязки к графикам плановых поставок, - отмечает управляющий отделением СФР по Сахалинской области Надежда Синицына.
Подать заявление можно на "Госуслугах", в МФЦ или клиентской службе ОСФР. Сертификат действует от 6 месяцев до года.
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