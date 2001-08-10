Уличное освещение появилось на 32 улицах Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году на 32 улицах Южно-Сахалинска выполнены или находятся на завершающей стадии работы по обустройству уличного освещения. Общая протяжённость новых линий составила 12 километров.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, светильники установлены во Владимировке на улицах Тургенева, Морской и Памятной, в селе Ключи на улицах Деревенской и Геофизической, в Ново-Александровске на улицах Науки и Ключевской, а также на улице Славянской в Хомутово, Парковой в Новой Деревне и других участках.
Значительно изменилась ситуация на одном из участков улицы Ключевской в Ново-Александровске, где с семьёй живёт Тарас Клишин.
Летом вечером тепло, дети гуляют, смеркается, а света нет - мало ли что. А сейчас ходи, пожалуйста, спокойно! Теперь я и сам могу допоздна возиться на участке: фонари освещают отлично. Улица у нас тупиковая, и раньше в темноте даже такси или доставке было тяжело развернуться, - рассказывает Тарас.
Всего до конца 2026 года на территории областного центра будет установлено 348 светильников и 101 опора освещения. Световые приборы монтируют как на вновь возводимые опоры, так и на уже существующие.
Как отметил начальник отдела инженерных сетей департамента городского хозяйства Алексей Подолянко, в 2027 году планируется выполнить работы ещё на 60 участках улиц протяжённостью 25 километров. Основной упор сделают на планировочные районы - Хомутово, Березняки, Дальнее, Ключи и Новую Деревню.
Работа ведётся поэтапно, в плановом порядке. Задача муниципалитета - первоочерёдно обустроить наружное освещение на улицах, где уже построены дома, заселены жители и где интенсивность движения автотранспорта и пешеходов уже большая, - прокомментировал Алексей Подолянко.
В приоритетном порядке на 2027 год запланирована и улица Савушкина, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:40 Сегодня Сахалинцы взяли больше потребкредитов в ВТБ
09:06 Сегодня Сахалинец угостил знакомого наркотиком и попал под суд
09:51 Сегодня Подведены итоги литературного конкурса "Сахалин – 2027"
08:58 Сегодня В 2027 году материнский капитал впервые превысит миллион рублей
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
10:44 13 Ноября Спецслужбы обезвредили условного террориста в спортшколе "Кристалл" в Южно-Сахалинске
16:43 12 Ноября В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
15:58 13 Ноября Сахалинка ответит в суде за кражу золотых изделий у знакомой
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
Выбор редакции
- 09:51 Сегодня Подведены итоги литературного конкурса "Сахалин – 2027"
- 10:17 Вчера В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство области по каратэ
- 12:44 17 Ноября На Сахалине открылась выставка книг-малюток на иностранных языках
- 11:31 17 Ноября На Сахалине обсудили вопросы вторичной переработки мусора
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?