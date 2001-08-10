Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году на 32 улицах Южно-Сахалинска выполнены или находятся на завершающей стадии работы по обустройству уличного освещения. Общая протяжённость новых линий составила 12 километров.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, светильники установлены во Владимировке на улицах Тургенева, Морской и Памятной, в селе Ключи на улицах Деревенской и Геофизической, в Ново-Александровске на улицах Науки и Ключевской, а также на улице Славянской в Хомутово, Парковой в Новой Деревне и других участках.

Значительно изменилась ситуация на одном из участков улицы Ключевской в Ново-Александровске, где с семьёй живёт Тарас Клишин.

Летом вечером тепло, дети гуляют, смеркается, а света нет - мало ли что. А сейчас ходи, пожалуйста, спокойно! Теперь я и сам могу допоздна возиться на участке: фонари освещают отлично. Улица у нас тупиковая, и раньше в темноте даже такси или доставке было тяжело развернуться, - рассказывает Тарас.

Всего до конца 2026 года на территории областного центра будет установлено 348 светильников и 101 опора освещения. Световые приборы монтируют как на вновь возводимые опоры, так и на уже существующие.

Как отметил начальник отдела инженерных сетей департамента городского хозяйства Алексей Подолянко, в 2027 году планируется выполнить работы ещё на 60 участках улиц протяжённостью 25 километров. Основной упор сделают на планировочные районы - Хомутово, Березняки, Дальнее, Ключи и Новую Деревню.

Работа ведётся поэтапно, в плановом порядке. Задача муниципалитета - первоочерёдно обустроить наружное освещение на улицах, где уже построены дома, заселены жители и где интенсивность движения автотранспорта и пешеходов уже большая, - прокомментировал Алексей Подолянко.

В приоритетном порядке на 2027 год запланирована и улица Савушкина, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство.