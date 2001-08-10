В Южно-Сахалинске завершили ремонт трёх участков дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершили ремонт и капитальный ремонт трёх участков городских дорог общей протяжённостью более двух километров. В числе обновлённых объектов – улица Комсомольская, проспект Мира и улица Антона Буюклы. Все работы выполнены, участки приняты в эксплуатацию.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, обновление дорожной инфраструктуры ведётся при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и находится на контроле мэра Сергея Надсадина. Главная задача – повышение безопасности движения, улучшение транспортной доступности и создание более комфортных условий для жителей.
Одним из ключевых объектов дорожного сезона стал проспект Мира. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным, здесь завершили первый этап капитального ремонта на участке от улицы Украинской в направлении улицы Сахалинской. Протяжённость принятого участка составила 1,23 километра.
Кроме того, за счёт средств областного бюджета в 2026 году завершили работы ещё на двух участках. На улице Комсомольской – от улицы Пуркаева до улицы Есенина – отремонтировали 500 метров дорожного полотна. На улице Антона Буюклы – от улицы Музейной до проспекта Мира – капитально отремонтировали 340 метров дороги.
Проведённые работы позволили улучшить состояние дорожного покрытия и условия движения на этих направлениях.
Развитие улично-дорожной сети остаётся одним из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Сейчас совместно с профильными структурами ведётся формирование планов дорожных работ на 2027 год. Перечень объектов определят после уточнения объёмов финансирования, в том числе из областного бюджета.
Администрация города продолжит информировать жителей о планируемых и выполненных дорожных работах на официальных информационных ресурсах.
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