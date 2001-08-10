Сахалинские артиллеристы отметили профессиональный праздник стрельбами из миномётов "Сани"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В День ракетных войск и артиллерии военнослужащие гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа на Сахалине провели практическую тренировку с боевыми стрельбами из 120-мм буксируемых миномётов «Сани». Занятия прошли на полигоне «Троицкий».
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, свои профессиональные навыки бойцам передают артиллеристы Восточного военного округа, имеющие реальный боевой опыт, полученный в зоне проведения специальной военной операции. В ходе тренировки миномётные расчёты отработали нормативы по занятию огневых позиций, подготовке вооружения к стрельбе и корректировке огня.
После выполнения пристрелочных выстрелов осколочно-фугасными минами военнослужащие скорректировали установки и поразили позиции условного противника, расположенные в лесистой местности. Обнаружение целей, корректировку огня и видеоконтроль поражения мишеней осуществляли расчёты беспилотной авиации миномётной батареи.
Руководитель занятий с позывным «Урал» отметил: «В День ракетных войск и артиллерии мы проводим занятия в поле – это лучший способ отметить праздник. Бойцы демонстрируют слаженность, точность и умение работать в связке с расчётами БПЛА. Именно такая практика формирует готовность выполнять задачи в реальной обстановке».
Командование соединения поздравило военнослужащих и ветеранов артиллерийских подразделений с профессиональным праздником, отметив их вклад в боевую подготовку и защиту восточных рубежей страны.
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