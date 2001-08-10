Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года сахалинские организации подали в Кадровый центр 3165 заявлений на подбор сотрудников. При поддержке службы занятости работодатели закрыли более 2,6 тысячи вакансий.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, сахалинцы трудоустроились бухгалтерами, поварами, водителями, охранниками, продавцами-кассирами, младшими воспитателями, рабочими по благоустройству, делопроизводителями, инженерами, медсёстрами и преподавателями.

Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила: «При поддержке Кадрового центра работодатели приняли на работу уже 10 278 человек. Мы работаем напрямую с предприятиями, изучаем их потребности в кадрах и подбираем кандидатов с учётом требований к должности. Это помогает компаниям быстрее находить необходимых специалистов».

Кадровые консультанты также проводят открытые отборы и ярмарки вакансий, где представители компаний могут встретиться сразу с несколькими кандидатами и провести собеседования. Организуют профтуры и онлайн-встречи с работодателями.

Получить бесплатную помощь в подборе персонала можно в любом филиале регионального Кадрового центра.