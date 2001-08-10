Аэровокзал "Южно-Сахалинск" принял на практику новый поток островных студентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная авиагавань Сахалина приняла на практику новый поток студентов. К стажировке в аэровокзале "Южно-Сахалинск" приступили 23 человека - учащиеся второго курса специальности "Сервис на воздушном транспорте" Южно-Сахалинского педагогического колледжа.
Как сообщили ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", будущие авиаторы изучают работу службы транспортной безопасности, а именно специфику досмотровых процедур. Вместе с наставниками ребята наблюдают за процессами на входе в терминал, на паспортном контроле и на предполётном досмотре. Акцент делают на поведении инспекторов, их манере общения и способах обнаружения запрещённых предметов.
Кроме навыков профайлинга и знания законодательной базы молодые люди закрепляют умение работать за интроскопами и металлодетекторами.
Практика в аэровокзале - это возможность для ребят не только освежить знания, но и открыть что-то новое. Воздушная гавань Южно-Сахалинска - одна из самых технологичных в России, поэтому мы гордимся сотрудничеством, - отметила заведующая отделением "Сервис на транспорте и туризм" колледжа Анна Лещенко.
Наставники объясняют, что означают изображения на экране и как заметить среди множества предметов запрещённое. Ребятам доверяют помощь путешественникам: они ориентируют входящих и отправляют лотки на ленту возврата.
Выполняя небольшие поручения, студенты лучше погружаются в производственные процессы. Самое главное - учатся общаться с пассажирами. Коммуникативные навыки для инспекторов по досмотру так же важны, как умение обращаться с оборудованием, - подчеркнула начальник отдела досмотра Ольга Войтенко.
Обучение продолжится до конца 2026 года: стажировку пройдут более 70 молодых людей.
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