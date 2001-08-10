Сахалинцы в октябре направили на переработку почти 300 тонн вторсырья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В октябре жители Сахалинской области направили на переработку 295,5 тонны вторсырья. Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами подвёл итоги месяца.
Как сообщили ТИА "Острова" в АО «Управление по обращению с отходами», на переработку ушли стекло, картон, пластик и металл. Результаты достигнуты в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидером по объёму накопленного вторсырья стал Южно-Сахалинск с 229 тоннами. Значительный вклад внесли жители Корсакова и Долинска, накопившие 23 и 10 тонн соответственно.
Важную роль в достижении таких результатов играет совместная работа министерства ЖКХ и регионального оператора. Создание инфраструктуры для раздельного накопления и просветительская работа остаются приоритетами.
Устойчивая привычка к сортировке формируется из простых бытовых шагов. Начать можно уже сегодня с отдельного пакета на кухне для пластиковых, стеклянных, алюминиевых и жестяных ёмкостей. Чтобы раздельное накопление было удобным, по возможности сминайте тару перед тем, как отнести её в синий контейнер. Это простое действие экономит место в квартире и позволяет уместить в контейнер больше вторсырья, - рассказала директор департамента организации обращения с ТКО министерства ЖКХ Виктория Огиенко.
Региональный оператор просит использовать баки для смешанных отходов по назначению. В синие сетчатые контейнеры можно размещать пластик с маркировками 1, 2, 4, 5 - бутылки от напитков, флаконы и канистры из-под бытовой химии, а также алюминиевые, жестяные и стеклянные банки и бутылки.
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