Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» — дочернего общества «Роснефти» (проект «Сахалин-1») — вместе с семьями организовали экологическую акцию в помощь зимующим птицам.

12 ноября в России отмечается Синичкин день – российский экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. Этот день призван напомнить о важности зимующих птиц для сохранения биоразнообразия и о необходимости их поддержки во время холодов.

Сахалинский ботанический сад в зимнее время становится прибежищем для большого количества разных видов птиц – синиц, поползней, свиристелей, соек и других. Участники акции совместно изготовили 20 красочных кормушек, которые были размещены вдоль новых маршрутов сада. Кроме этого, сотрудники собрали 10 кг кормов, пригодных для птиц и белок, которые также часто забираются в кормушки.

Во время работы над кормушками специалисты ботанического сада провели лекцию о птицах, которые остаются зимовать на Сахалине, и правилах их подкормки. В качестве корма подходят только сырые несоленые семечки и орехи, зерновые культуры, ягоды рябины, боярышника, калины, шиповника и других ягод.

После лекции для самых маленьких участников акции была проведена викторина, на которой требовалось различать разные виды синиц, угадывать птиц по пению и правильно подбирать корм для лесных обитателей.

Экологическое волонтёрство является постоянным направлением деятельности предприятий «Роснефти». Сотрудники Компании и ее дочерних Общества регулярно участвуют в благоустройстве общественных пространств, озеленении, уборке природных территорий, а также проводят эколого-просветительские акции и мероприятия по восстановлению лесов.