Вице-мэр Южно-Сахалинска встретился с общественным советом Дальнего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев встретился с представителями общественного совета планировочного района Дальнее. На встрече обсудили насущные вопросы и перспективы развития территории.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, в мероприятии участвовали руководители профильных структур мэрии, представители ресурсоснабжающих организаций, депутаты Анастасия Шавдина и Александр Гринберг, а также глава территории Андрей Худорбаев.

Особое внимание уделили секциям в новом спортивном комплексе "Импульс". Обсуждалось, какие направления занятий и досуга будут востребованы у жителей. Чтобы горожане заранее узнали о возможностях комплекса, решено усилить информационную работу.

Отдельно затронули состояние кровель и фасадов многоквартирных домов и сроки капремонта. По итогам разговора решили проработать вопрос с профильным министерством.

Среди других тем - зимнее содержание дорог: общественники указали на необходимость качественной и своевременной уборки. Этот вопрос администрация держит на контроле.

Важно отметить, что общественный совет поднимает не только локальные, но и системные вопросы. В частности, прозвучали предложения по улучшению уличного освещения, включая установку дополнительных светильников и освещение пешеходного перехода у школы № 19. По этим вопросам достигнуты договорённости о проведении работ в ближайшее время, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев. - Также затронули состояние дорог, по которым запланирована отсыпка в течение текущей недели.

Все обращения жителей зафиксировали в протоколе и взяли на контроль. Выездные встречи вице-мэров проводятся по поручению мэра Сергея Надсадина, анонсы публикуются на сайте муниципалитета и в соцсетях администрации.