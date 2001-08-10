Вице-мэр Южно-Сахалинска встретился с общественным советом Дальнего
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев встретился с представителями общественного совета планировочного района Дальнее. На встрече обсудили насущные вопросы и перспективы развития территории.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, в мероприятии участвовали руководители профильных структур мэрии, представители ресурсоснабжающих организаций, депутаты Анастасия Шавдина и Александр Гринберг, а также глава территории Андрей Худорбаев.
Особое внимание уделили секциям в новом спортивном комплексе "Импульс". Обсуждалось, какие направления занятий и досуга будут востребованы у жителей. Чтобы горожане заранее узнали о возможностях комплекса, решено усилить информационную работу.
Отдельно затронули состояние кровель и фасадов многоквартирных домов и сроки капремонта. По итогам разговора решили проработать вопрос с профильным министерством.
Среди других тем - зимнее содержание дорог: общественники указали на необходимость качественной и своевременной уборки. Этот вопрос администрация держит на контроле.
Важно отметить, что общественный совет поднимает не только локальные, но и системные вопросы. В частности, прозвучали предложения по улучшению уличного освещения, включая установку дополнительных светильников и освещение пешеходного перехода у школы № 19. По этим вопросам достигнуты договорённости о проведении работ в ближайшее время, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев. - Также затронули состояние дорог, по которым запланирована отсыпка в течение текущей недели.
Все обращения жителей зафиксировали в протоколе и взяли на контроль. Выездные встречи вице-мэров проводятся по поручению мэра Сергея Надсадина, анонсы публикуются на сайте муниципалитета и в соцсетях администрации.
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