Южносахалинцам предлагают выбрать подъезд образцового содержания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается муниципальный этап ежегодного конкурса «Подъезд образцового содержания». Проголосовать за лучший проект преображения мест общего пользования можно в приложении «Острова.65».
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, голосование будет проходить с 17 по 27 ноября включительно. В этот раз за звание лучшего в номинации «Самый зелёный подъезд» будут бороться подъезды по адресам: улица Украинская, 111, подъезд №3, и улица Комсомольская, 235, подъезд №2.
Конкурс «Подъезд образцового содержания» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно. Каждый месяц у жителей города есть возможность выбрать самые уютные, современные и оригинальные подъезды. По итогам ежемесячного голосования лидеры представят город на областном этапе.
Экспертное жюри определит победителей в четырёх номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зелёный подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
Работы по преображению подъездов финансируются за счёт субсидий из областного и муниципального бюджетов. Это одно из важных направлений проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко с целью повышения качества жизни в регионе.
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