Южносахалинцам предлагают выбрать подъезд образцового содержания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается муниципальный этап ежегодного конкурса «Подъезд образцового содержания». Проголосовать за лучший проект преображения мест общего пользования можно в приложении «Острова.65».

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, голосование будет проходить с 17 по 27 ноября включительно. В этот раз за звание лучшего в номинации «Самый зелёный подъезд» будут бороться подъезды по адресам: улица Украинская, 111, подъезд №3, и улица Комсомольская, 235, подъезд №2.

Конкурс «Подъезд образцового содержания» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно. Каждый месяц у жителей города есть возможность выбрать самые уютные, современные и оригинальные подъезды. По итогам ежемесячного голосования лидеры представят город на областном этапе.

Экспертное жюри определит победителей в четырёх номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зелёный подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».

Работы по преображению подъездов финансируются за счёт субсидий из областного и муниципального бюджетов. Это одно из важных направлений проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Валерием Лимаренко с целью повышения качества жизни в регионе.