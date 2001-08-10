Расчеты российского бизнеса с Вьетнамом подешевели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российские компании, торгующие с Вьетнамом, получили возможность снизить издержки на валютные переводы и обслуживание счетов в донгах за счет отмены части комиссий. Например, ВТБ в рамках отдельного предложения для новых клиентов среднего и малого бизнеса обнулил комиссии за прямые переводы во Вьетнам, а также за открытие и ведение счетов в донгах. Участникам расчетов также доступен специальный курс покупки валюты, отличающийся от рыночного.

Интерес российского бизнеса к расчетам с Вьетнамом растет, отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ: по ее данным, за девять месяцев 2026 года оборот платежей клиентов среднего и малого бизнеса по этому направлению увеличился на 59% год к году.

Отмена комиссий напрямую снижает издержки по внешнеторговым операциям, а сэкономленные средства преддприниматели смогут направить на увеличение поставок и развитие бизнеса, считают в ВТБ.