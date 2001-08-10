В Холмске открылся Центр общения старшего поколения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 ноября Отделение Социального фонда России по Сахалинской области открыло новый Центр общения старшего поколения на базе клиентской службы в Холмске. Пространство создано для полезного досуга, социальной адаптации и поддержки активного долголетия жителей серебряного возраста.

Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, в торжественном мероприятии приняли участие управляющий Отделением Надежда Синицына, депутат Сахалинской областной Думы Артём Круглик, представитель «серебряных» волонтёров Холмского муниципального округа Надежда Ким и исполнительный секретарь партии «Единая Россия» Кристина Тимофеева. Церемония открытия началась с приветственного слова управляющего Отделением СФР. Почётное право перерезать символическую ленту предоставили Надежде Синицыной совместно с Артёмом Кругликом.

Надежда Синицына подчеркнула: «Центры общения старшего поколения – это территория заботы, новых знаний и дружеской поддержки. Мы видим, насколько востребованы такие площадки в районах области: здесь люди находят единомышленников, осваивают современные цифровые сервисы и остаются в центре общественной жизни. Уверена, что пространство в Холмске станет любимым местом встреч и самореализации для жителей округа».

Новый Центр стал девятым по счёту в региональной сети СФР. Помещение оборудовано зоной отдыха с книгами, настольными играми и гостевым компьютером. В рамках запланированных мероприятий для посетителей будут проходить курсы компьютерной и финансовой грамотности, мастер-классы, встречи с волонтёрами и консультации специалистов фонда.

Центр расположен по адресу: Холмск, улица Школьная, 35. Посещать занятия пенсионеры могут бесплатно согласно утверждённому плану мероприятий. Актуальное расписание публикуется на сайте Отделения СФР и в социальной сети «Одноклассники». Единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01.