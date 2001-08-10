Операторы БПЛА на Сахалине осваивают FPV-дроны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Операторы беспилотных летательных аппаратов гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, приступили к этапу практических полётов на FPV-дронах.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, подготовка специалистов проводится на полигоне «Троицкий» и охватывает полный цикл применения как разведывательных, так и ударных беспилотных систем. Элементы пилотирования военнослужащие отрабатывают на компьютерных тренажёрах в специализированном учебном классе, а закрепление навыков проходит на специальном тренировочном поле.

Под руководством инструкторов-операторов, имеющих реальный боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, военнослужащие осваивают комплексную боевую работу. В ходе занятий они обучаются не только уверенному управлению дроном, но и грамотному обнаружению целей, точной ориентации по координатам, а также эффективному взаимодействию с подразделениями артиллерии и штурмовыми группами.

В ходе практических полётов операторы БПЛА, управляя FPV-дронами, отрабатывают элементы сложного маневрирования в замкнутых пространствах. Беспилотники проходят оконные и дверные проёмы, узкие проходы блиндажей, тоннели и траншеи.

Помимо пилотирования, программа обучения включает обязательные смежные дисциплины. В перерывах между полётами военнослужащие изучают устройство беспилотных систем, осваивают навыки их ремонта и программирования полётных контроллеров. Также в курс подготовки интегрированы занятия по военной топографии и основам минно-взрывного дела.