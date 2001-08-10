В Южно-Сахалинске прошло торжественное собрание ко Дню сотрудника органов внутренних дел
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Чехов-центре прошло торжественное собрание, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел. В мероприятии приняли участие руководство и личный состав УМВД России по Сахалинской области, представители власти, духовенства и ветераны.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, церемония началась с выноса знамени, исполнения гимна и видеообращения президента России Владимира Путина. Гостям зачитали приветствие министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
Со словами поздравлений выступили первый заместитель губернатора Сахалинской области – руководитель администрации губернатора и правительства региона Сергей Байдаков, председатель Сахалинской областной Думы Касьянова, настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца в Южно-Сахалинске Отец Павел.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подчеркнул особую роль сотрудников полиции в обеспечении спокойствия горожан: «Ваша служба – не просто ответственная работа. Это решение каждый день заботиться о покое и безопасности других людей, даже когда это нелегко. Семьи спокойно живут, дети безопасно ходят в школу, а вечерние улицы остаются тихими потому, что рядом всегда те, кто стоит на страже закона. Вы дежурите в праздники и в выходные, выезжаете на вызовы в метель и ночью. Вы приходите на помощь, когда другим трудно. Особые слова благодарности – ветеранам. Именно вы создали фундамент, на котором сегодня работает молодое поколение. Ваш опыт, честность и преданность долгу для новых сотрудников остаются образцом. Спасибо, что передаёте им не только профессиональные навыки, но и самое важное: уважение к человеку, к закону и к своему делу».
Сергей Надсадин пожелал личному составу крепкого здоровья и успехов в работе, вручил памятные адреса и благодарственные письма администрации Южно-Сахалинска.
С докладом и поздравлением выступил начальник УМВД России по Сахалинской области Владимир Арбузов. Он подчеркнул, что регион по праву считается одним из самых безопасных и стабильных. За девять месяцев текущего года уровень преступности в области снизился на 16,6% – выше среднероссийских показателей и значений по Дальневосточному федеральному округу. Сахалинская область также вошла в топ-5 регионов России по темпам снижения регистрации IT-преступлений – снижение составило 48,5%. Благодаря усиленной профилактике и развитию системы фото- и видеофиксации аварийность на дорогах области снизилась на 11,5%.
Торжество продолжилось церемонией вручения внеочередных званий, медалей, благодарностей и почётных грамот различных ведомств. Отдельной, трогательной главой стало чествование ветеранов органов внутренних дел. Праздничным подарком для собравшихся стали выступления артистов Сахалинской филармонии, а также творческие номера сотрудников и ветеранов полиции.
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