Около 60 горожан старшего возраста занимаются йогой по проекту "Сахалинское долголетие"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островной столице для участников проекта «Сахалинское долголетие» уже более шести лет проводятся занятия по йоге и суставной гимнастике. Сегодня регулярные тренировки посещают порядка 60 сторонников здорового образа жизни в возрасте от 55 лет и старше.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, инструктор по спорту МАУ «Спортивный город» Валерия Плехова отметила, что программа состоит из комплекса упражнений, которые позволяют поддерживать физическую форму и укреплять организм. Среди участников есть настоящие примеры для подражания – одной из активисток движения Нелли Колосовой 82 года, и она продолжает вдохновлять своих единомышленников.
«В нашей группе есть люди, которые занимаются с самого первого дня, есть и те, кто присоединился недавно. И каждый из них убедился, что эликсир долголетия существует, и это ваше личное желание двигаться. Приходите к нам на спокойные, комфортные занятия и становитесь здоровее», – комментирует Валерия Плехова.
Жительница Южно-Сахалинска Ольга Павлютина посещает занятия шесть лет. По её словам, тренировки кардинально изменили качество жизни участников: «Это не просто заряд бодрости, но и возможность двигаться так, как ты хочешь. Возраст забываешь. Шесть лет назад половина пришедших сюда не могли лежать на полу, у кого-то кружилась голова в позе золотого сечения. А сейчас мы запросто выполняем элементы йоги и чувствуем себя крепкими и здоровыми. Главное – это состояние полной расслабленности и ощущение своего тела: правильного, не напряжённого. Ещё важно – когда ты двигаешься, значит, работает и твоя голова. На наших занятиях всегда царит приятная дружеская атмосфера, а наш замечательный инструктор Валерия очень внимательная и всегда поможет».
Эксперт в области здравоохранения, южносахалинка Анастасия Ем подчеркнула значимость двигательной активности для людей старшего поколения: «С возрастом тело требует к себе большего внимания, но это не повод останавливаться. Двигательная активность – это фундамент общего тонуса: она поддерживает мышцы, суставы и сердце, помогает дольше сохранять здоровье. Людям старшего поколения особенно важно двигаться регулярно, но без спешки и перегрузок – в своём ритме, с удовольствием и заботой о себе. Именно движение возвращает ощущение лёгкости и уверенности, а вместе с ними приходит и желание жить активно».
В Южно-Сахалинске для горожан «серебряного» возраста работают несколько площадок для занятий различными видами спорта, включая фитнес, стрельбу из лазерного оружия, дартс, бочу, настольный теннис, скандинавскую ходьбу, танцы и прочее. С расписанием бесплатных занятий с инструктором на площадках МАУ «Спортивный город» можно ознакомиться на сайте. Также для удобства горожан разработана интерактивная карта бесплатных физкультурных занятий.
Программа «Сахалинское долголетие» в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение» реализуется с апреля 2019 года. Её участники получают «Карту сахалинца», с которой могут бесплатно посещать бассейн, киносеансы, спектакли и другие культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также получают скидки на продукты, аптечные товары и бытовую химию на всей территории области. Создание в Южно-Сахалинске инфраструктуры для активного досуга старшего поколения остаётся одним из приоритетных направлений в работе администрации города и мэра Сергея Надсадина.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня Жительницу Сахалина будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков
10:31 Сегодня Руководитель камчатского отделения почты присвоила 7,4 миллиона рублей
10:41 Сегодня В войсках ВВО проходят торжественные отправки в запас воинов, отслуживших по призыву
13:24 Сегодня На Холмской улице в Южно-Сахалинске горело заброшенное строение на 600 квадратах
10:05 3 Ноября На Сахалине за сутки камеры зафиксировали более 3500 нарушений ПДД
10:37 6 Ноября На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
09:57 6 Ноября У жителей Южно-Сахалинска за неделю изъяли девять ружей и травматический пистолет
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
Выбор редакции
- 14:05 Сегодня В Южно-Сахалинске открыли мемориальную доску Герою России майору Сергею Ромашину
- 14:47 Вчера С начала года работу на Сахалине нашли 1 217 молодых специалистов
- 10:37 6 Ноября На отремонтированном участке Корсаковской трассы сделают пункт весогабаритного контроля
- 09:24 5 Ноября Детский сад "Семицветик" в Южно-Сахалинске сдал 138 килограммов макулатуры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?