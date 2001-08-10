Около 60 горожан старшего возраста занимаются йогой по проекту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице для участников проекта «Сахалинское долголетие» уже более шести лет проводятся занятия по йоге и суставной гимнастике. Сегодня регулярные тренировки посещают порядка 60 сторонников здорового образа жизни в возрасте от 55 лет и старше.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, инструктор по спорту МАУ «Спортивный город» Валерия Плехова отметила, что программа состоит из комплекса упражнений, которые позволяют поддерживать физическую форму и укреплять организм. Среди участников есть настоящие примеры для подражания – одной из активисток движения Нелли Колосовой 82 года, и она продолжает вдохновлять своих единомышленников.

«В нашей группе есть люди, которые занимаются с самого первого дня, есть и те, кто присоединился недавно. И каждый из них убедился, что эликсир долголетия существует, и это ваше личное желание двигаться. Приходите к нам на спокойные, комфортные занятия и становитесь здоровее», – комментирует Валерия Плехова.

Жительница Южно-Сахалинска Ольга Павлютина посещает занятия шесть лет. По её словам, тренировки кардинально изменили качество жизни участников: «Это не просто заряд бодрости, но и возможность двигаться так, как ты хочешь. Возраст забываешь. Шесть лет назад половина пришедших сюда не могли лежать на полу, у кого-то кружилась голова в позе золотого сечения. А сейчас мы запросто выполняем элементы йоги и чувствуем себя крепкими и здоровыми. Главное – это состояние полной расслабленности и ощущение своего тела: правильного, не напряжённого. Ещё важно – когда ты двигаешься, значит, работает и твоя голова. На наших занятиях всегда царит приятная дружеская атмосфера, а наш замечательный инструктор Валерия очень внимательная и всегда поможет».

Эксперт в области здравоохранения, южносахалинка Анастасия Ем подчеркнула значимость двигательной активности для людей старшего поколения: «С возрастом тело требует к себе большего внимания, но это не повод останавливаться. Двигательная активность – это фундамент общего тонуса: она поддерживает мышцы, суставы и сердце, помогает дольше сохранять здоровье. Людям старшего поколения особенно важно двигаться регулярно, но без спешки и перегрузок – в своём ритме, с удовольствием и заботой о себе. Именно движение возвращает ощущение лёгкости и уверенности, а вместе с ними приходит и желание жить активно».

В Южно-Сахалинске для горожан «серебряного» возраста работают несколько площадок для занятий различными видами спорта, включая фитнес, стрельбу из лазерного оружия, дартс, бочу, настольный теннис, скандинавскую ходьбу, танцы и прочее. С расписанием бесплатных занятий с инструктором на площадках МАУ «Спортивный город» можно ознакомиться на сайте. Также для удобства горожан разработана интерактивная карта бесплатных физкультурных занятий.

Программа «Сахалинское долголетие» в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение» реализуется с апреля 2019 года. Её участники получают «Карту сахалинца», с которой могут бесплатно посещать бассейн, киносеансы, спектакли и другие культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также получают скидки на продукты, аптечные товары и бытовую химию на всей территории области. Создание в Южно-Сахалинске инфраструктуры для активного досуга старшего поколения остаётся одним из приоритетных направлений в работе администрации города и мэра Сергея Надсадина.