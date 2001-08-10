На Сахалине прошли занятия по радиационной и химической защите

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа проходят плановые занятия по радиационной, химической и биологической защите. К обучению привлечены военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, учебные мероприятия проводятся на базе полигона воинской части с учётом тактических приёмов и опыта, полученного сахалинскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе занятий военнослужащие отрабатывают нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания. Под руководством опытных инструкторов личный состав учится действовать в условиях применения противником оружия массового поражения, а также при ликвидации последствий техногенных аварий.

Особое внимание уделяется выполнению задач в условиях задымления и применения учебно-имитационных средств, имитирующих заражение местности. Военнослужащие тренируются в ведении разведки, преодолении условно заражённых участков и проведении специальной обработки вооружения и военной техники.

По итогам занятий все военнослужащие успешно сдали зачёты на время и правильность выполнения нормативов. Полученные навыки будут в дальнейшем закрепляться личным составом в ходе плановых занятий по боевой подготовке.