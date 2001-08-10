Гортензии станут основой новой композиции для цветника на площади Ленина в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается подготовка клумб и зелёных зон к следующему сезону. Осень – благоприятное время для высадки ряда деревьев и кустарников. Как подчёркивают специалисты, в холодное время года растения менее чувствительны к внешним воздействиям.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, знакомое всем горожанам пространство на площади Ленина уже следующим летом предстанет в обновлённом виде. В центральном цветнике высадили 140 гортензий: пышные кустарники с крупными соцветиями станут основой новой композиции. Аналогичные сорта уже украшают проспект Победы и другие зелёные зоны города. Дополнят композицию 10 саженцев можжевельника.

Рабочий зелёного хозяйства МБУ «Зелёный город» Сергей Жук отметил: «Сейчас, когда приближается зима, всё засыпает. При высадке в этот период растения не болеют. Весной, после схода снега, они пробуждаются и сразу идут в рост».

Параллельно городские озеленители работают в других скверах и общественных местах. Так, пока позволяют погодные условия, планируется высадить липы и кустарники снежноягодника. В скором времени наступит время для высадки луковиц тюльпанов – их традиционно высаживают в грунт перед наступлением зимы. Помимо подготовки клумб к лету, специалисты готовят зелёные зоны к холодному сезону: укрывают растения и устанавливают защитные конструкции.