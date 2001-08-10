Военнослужащие на Сахалине осваивают навыки оказания первой помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине осваивают навыки оказания первой доврачебной помощи на занятиях по тактической медицине.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе практических занятий на полигоне «Троицкий» под руководством опытных инструкторов личный состав осваивает наложение жгутов и турникетов, тампонирование ран, установку внутривенных катетеров и проведение базовой сердечно-лёгочной реанимации в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особое внимание уделяется скорости оказания помощи и работе в составе боевых двоек и троек. Инструкторы ставят перед военнослужащими задачи по оказанию самопомощи и взаимопомощи под условным огнём противника, а также по скрытному перемещению раненого товарища в укрытие с использованием штатных и подручных средств.

Инструктор по тактической медицине с позывным «Лютога» отметил: «Военнослужащий должен уметь не только грамотно применить штатный комплект первой помощи, но и сохранить хладнокровие под огнём, чтобы спасти жизнь сослуживца и не потерять свою».

Освоение навыков тактической медицины – обязательный элемент подготовки каждого военнослужащего вне зависимости от военно-учётной специальности. По итогам курса военнослужащие сдадут зачёты, подтверждающие их готовность действовать в условиях реального боя.