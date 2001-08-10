Магия сказки ожила: на Сахалине подвели итоги конкурса юных чтецов народных сказок, организованного при поддержке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Дня народного единства АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочернее общество «Роснефти» (проект «Сахалин-1»), подвело итоги конкурса «Мозаика культур». Проект, направленный на сохранение историко-культурного наследия, был приурочен к Году единства народов России и реализован совместно с Сахалинским областным центром народного творчества при поддержке Министерства культуры региона.

На завершающем конкурс концерте в исполнении юных артистов звучала мудрость народов, на протяжении многих лет бок о бок проживающих на Сахалине. На разных языках в русских, нивхских, татарских, эвенкийских и корейских сказках рассказаны истории об объединяющих всех людей ценностях: о дружбе и о доброте, об уважении к старшим и заботе о родителях, о взаимопомощи и справедливости. Центральной мыслью на конкурсе прозвучала общность людей разных культур в отношении к духовно-нравственным ориентирам.

Всего на конкурс поступило 80 заявок из 8 районов Сахалинской области. После тщательного и непростого предварительного отбора в финальном этапе конкурса выступили 12 участников. Все они были отмечены жюри за высокий уровень мастерства и получили награды в различных номинациях, а обладателем гран-при стал девятилетний Федор Ченских, выступивший с корейской народной сказкой «Заколдованный перевал».

Для финалистов провели мастер-классы по сценической речи и ораторскому искусству, а также сделали записи выбранных ими народных сказок в профессиональной студии. Эти аудиоматериалы будут переданы в социальные и образовательные учреждения области и станут уникальным учебным пособием на занятиях, посвященных культуре, традициям и истории российских этносов.

Поддержка проектов по сохранению уникального культурного наследия народов, проживающих в регионах России, находится в фокусе социальной политики «Роснефти». Предприятиями Компании реализуется большое количество благотворительных программ с целью сохранения национальных языков, традиционного уклада жизни коренных народов, изучения территорий их исконного проживания и воспитания молодого поколения.