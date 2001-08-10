Три моста отремонтировали на Сахалине в 2026 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При поддержке президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Сахалинской области продолжают приводить к нормативу искусственные сооружения на региональных автодорогах. В 2026 году завершили работы на трёх мостах общей протяжённостью более 350 метров в Холмском и Томаринском районах, а также в областном центре.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, на региональной трассе Невельск — Томари — аэропорт Шахтёрск в этом году отремонтировали сооружения через реки Новосёлка и Правда, на автодороге Лиственничное — Охотское сдали мост через реку Христофоровку. Работы выполнили в срок и без замечаний. После ремонта на искусственных сооружениях создали условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, а их эксплуатационные характеристики стали соответствовать современным стандартам.

Первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Эдуард Ри сообщил: «На мосту через реку Новосёлку в Томаринском районе протяжённостью 98 метров подрядная организация ООО „САХМО“ устранила все дефекты железобетонных элементов и конструкций, а также заменила мостовое полотно. В ходе работ подрядчик отремонтировал проезжую часть моста, балки пролётного строения, подферменники, опорные части, выполнил монтаж перильного и барьерного ограждений, деформационных швов, а также устройство гидроизоляционного, выравнивающего и цементобетонного слоёв покрытия, тротуаров, сопряжения моста с насыпью».

Капитальный ремонт моста через реку Правда в Холмском районе протяжённостью 18,5 метра завершили досрочно этим летом. Подрядная организация ООО «Риндзин» заменила старый японский железобетонный мост, построенный до 1945 года, на четыре металлические гофрированные трубы диаметром 3,5 метра каждая с устройством очистных сооружений. На объекте установили перильное и барьерное ограждения, заасфальтировали проезжую часть и тротуары как на самом мосту, так и на прилегающем участке. Автомобильное движение организовано по обновлённому двухполосному участку, пешеходы обеспечены тротуарами шириной 2 метра с обеих сторон.

На 5-м километре автодороги Лиственничное — Охотское в этом году капитально отремонтировали мост через реку Христофоровку. Объект должны были сдать осенью, но подрядчик ООО «Востокдорстрой» вёл работы с опережением графика и завершил их раньше. Здесь заменили предаварийный мост 1975 года постройки на двухочковую железобетонную водопропускную трубу высотой 2,5 метра и шириной 4 метра. Помимо искусственного сооружения привели в порядок и прилегающий участок автодороги — общая протяжённость отремонтированного объекта составила 238 метров.

Также в рамках капремонта участка региональной автодороги между посёлком Тымовское и селом Восход, который ведётся при поддержке нацпроекта, в этом году обновили асфальтобетонное покрытие на мосту через реку Тымь. В следующем году работы на объекте продолжатся. Помимо асфальтирования на автодороге отремонтируют водопропускные трубы, выполнят обустройство дорожными знаками, барьерным ограждением, тротуарами и автобусными остановками. Сдачу объекта запланировали на 2027 год.