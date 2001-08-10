В Южно-Сахалинске пункт приёма старых покрышек работает дополнительно по субботам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на время сезонной смены автомобильной резины скорректировали график работы пункта приёма отработанных покрышек. В обычном режиме специализированная организация принимает авторезину по адресу: проспект Мира, 2Б/15 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. По инициативе администрации города на время активной «переобувки» машин вплоть до 1 декабря пункт открыт также каждую субботу с 9:00 до 15:00.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, исполняющий обязанности начальника управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев отметил: «Среди рабочей недели не у всех есть возможность отвезти колёса на утилизацию, поэтому обратились в организацию выделить дополнительный день в выходной. Переданные на переработку покрышки могут получить вторую жизнь в виде резиновой крошки, покрытий и других полезных материалов. Таким образом горожане вносят свой вклад в сохранение окружающей среды и поддержание чистоты нашего города».
Бесплатный приём организован исключительно для физических лиц: один автовладелец может безвозмездно сдать до четырёх легковых шин. Мера не распространяется на грузовой транспорт и коммерческие организации. Предприятия всех форм собственности и индивидуальные предприниматели обязаны утилизировать покрышки самостоятельно в рамках отдельных договоров.
Старые автомобильные шины не относятся к категории твёрдых коммунальных отходов. Вывоз таких покрышек не входит в обязанности регионального оператора и не включён в единый тариф по обращению с ТКО. Как и строительный мусор, отслужившую резину необходимо утилизировать отдельно, поэтому складирование покрышек на контейнерных площадках, их сжигание, сброс в лесных массивах и зелёных зонах является нарушением закона.
Муниципальные службы на постоянной основе контролируют санитарное состояние территорий городского округа. Значительная часть контейнерных площадок Южно-Сахалинска сегодня оснащена камерами видеонаблюдения: это позволяет оперативно фиксировать факты нарушений и направлять информацию в департамент общественной безопасности и контроля для привлечения нарушителей к ответственности. За несоблюдение требований при обращении с отходами предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а для юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей.
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