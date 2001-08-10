Сахалинских бойцов учат сбивать FPV-дроны из гладкоствольных ружей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают навыки уничтожения беспилотников из охотничьих ружей. В этом им помогают опытные инструкторы – участники СВО, передающие бойцам реальный боевой опыт.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, на полигоне «Троицкий» для этого оборудована специальная площадка. Поскольку главной опасностью в зоне СВО сегодня являются вражеские FPV-дроны, в программу подготовки включили стендовую стрельбу. Спортсмены-стендовики и военные наставники учат бойцов быстро реагировать на угрозы с воздуха и вести огонь по скоростным целям.
Особый акцент делается на стрельбе по низколетящим дронам. Чтобы поразить такой объект из гладкоствольного ружья, необходимо брать упреждение: рассчитывать скорость полёта и стрелять в точку, куда цель ещё не долетела. Помимо этого, бойцы учатся просчитывать траекторию движения дрона для точного попадания.
Инструктор по боевой подготовке с позывным «Берёзка» отметил: «Охотничье ружьё в борьбе с дронами – это оружие, которое требует не только меткости, но и особого чутья. В отличие от автомата, здесь отличная площадь поражения дробью, но нужно идеально просчитывать упреждение. Мы учим ребят стрелять на опережение, туда, где дрон окажется через долю секунды».
Умение вовремя заметить угрозу с воздуха и точным выстрелом из гладкоствольного оружия уничтожить FPV-дрон даёт штурмовым группам необходимое преимущество. Опыт, переданный инструкторами-участниками СВО, позволит мотострелкам действовать уверенно и эффективно в самых опасных ситуациях на передовой.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:05 30 Октября В Сахалинской области обсудили точки роста креативных индустрий
17:22 30 Октября На участке улицы Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 ноября ограничат движение транспорта
14:29 30 Октября В центре "Радуга" Южно-Сахалинска презентовали обновлённый проект "Добрые дети - дому венец"
09:55 30 Октября Землетрясение магнитудой 4,5 произошло восточнее Малокурильского
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 09:24 Вчера Детский сад "Семицветик" в Южно-Сахалинске сдал 138 килограммов макулатуры
- 16:45 3 Ноября Новыми обитателями Сахалинского зоопарка стали лисы из Египта
- 11:34 3 Ноября Сахалинцы завоевали три медали на соревнованиях по бильярду в Хабаровске
- 10:25 2 Ноября Дошкольники и школьники Дальнего вместе заквасили капусту на зиму
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?