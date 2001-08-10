Сахалинских бойцов учат сбивать FPV-дроны из гладкоствольных ружей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают навыки уничтожения беспилотников из охотничьих ружей. В этом им помогают опытные инструкторы – участники СВО, передающие бойцам реальный боевой опыт.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, на полигоне «Троицкий» для этого оборудована специальная площадка. Поскольку главной опасностью в зоне СВО сегодня являются вражеские FPV-дроны, в программу подготовки включили стендовую стрельбу. Спортсмены-стендовики и военные наставники учат бойцов быстро реагировать на угрозы с воздуха и вести огонь по скоростным целям.

Особый акцент делается на стрельбе по низколетящим дронам. Чтобы поразить такой объект из гладкоствольного ружья, необходимо брать упреждение: рассчитывать скорость полёта и стрелять в точку, куда цель ещё не долетела. Помимо этого, бойцы учатся просчитывать траекторию движения дрона для точного попадания.

Инструктор по боевой подготовке с позывным «Берёзка» отметил: «Охотничье ружьё в борьбе с дронами – это оружие, которое требует не только меткости, но и особого чутья. В отличие от автомата, здесь отличная площадь поражения дробью, но нужно идеально просчитывать упреждение. Мы учим ребят стрелять на опережение, туда, где дрон окажется через долю секунды».

Умение вовремя заметить угрозу с воздуха и точным выстрелом из гладкоствольного оружия уничтожить FPV-дрон даёт штурмовым группам необходимое преимущество. Опыт, переданный инструкторами-участниками СВО, позволит мотострелкам действовать уверенно и эффективно в самых опасных ситуациях на передовой.